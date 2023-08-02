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Icardi sakat mı? Icardi ne zaman kadroya girecek?

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Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-2 berabere tamamlayan Galatasaray, tur atlamak için galibiyet alması gerekiyor. Peki, Icardi yok mu, neden yok? Icardi Zalgiris maçında oynayacak mı?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'le kozlarını paylaşcak. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Willy Delajod yönetecek. Icardi sakat mı? Icardi ne zaman kadroya girecek?

ICARDİ SAKAT MI, NE ZAMAN KADROYA GİRECEK?

Galatasaray'ın tur atlaması için karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek.

Eksikler;

Zalgiris'te ilk maçta kırmızı kart gören Donatas Kazlauskas bu maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Icardi ve Zaha UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı bulunan Toreira'nın da maç kadrosunda olması beklenmiyor.

ZANIOLO KADRODA YOK

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo, bu mücadelenin kadrosuna alınmadı.

İlk 11'ler;

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Kerem, Halil.

Zalgiris; Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Kendysh, Gorobsov, Golubickas, Mamic, Oyewusi

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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