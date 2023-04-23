Mauro Icardi, Alanyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Bu akşam gerçekleşecek Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçınca Icardi oynayacak mı merak konusu oldu. Peki, Icardi sakat mı? Icardi Karagümrük maçında oynayacak mı? Icardi bu akşam Fatih Karagümrük maçında var mı? İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Alanyaspor maçında sakatlanarak ikinci yarıya devam edememişti. Ünlü futbolcunun bu akşam gerçekleşecek Galatasaray ve Fatih Karagümrük maç kadrosunda yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Mauro Icardi'nin sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Icardi sakat mı? Icardi Karagümrük maçında oynayacak mı? Icardi bu akşam Fatih Karagümrük maçında var mı? Detaylar haberimizde...

ICARDİ KARAGÜMRÜK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Alanyaspor maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin tedavisi olumlu yönde geliştiği için bu akşam oynanacak Fatih Karagümrük maçının kadrosunda olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KRİTİK MAÇ

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. İstanbul'da oynanacak kritik mücadelede sarı-kırmızılılar, sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda yürüyüşüne devam etmeyi hedefliyor.