Üye Girişi
Haberler
İcardi PSG'ye mi gitti? Mauro İcardi hangi takıma gitti, kiralandı mı? Mauro İcardi hangi takım ile anlaştı?

İcardi PSG'ye mi gitti? Mauro İcardi hangi takıma gitti, kiralandı mı? Mauro İcardi hangi takım ile anlaştı?

Gündem Haberleri

Galatasaray'ın Mauro İcardi'nin bonservisinin alınması konusunda Fransız devi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. İcardi PSG'ye mi gitti, hangi takıma gitti, kiralandı mı? Detaylar haberimizde.

Babasının köyünü ziyaret eden Mbappe kaçırılma ihtimaline karşı zırhlı araçlarla korunduBabasının köyünü ziyaret eden Mbappe kaçırılma ihtimaline karşı zırhlı araçlarla korundu
Suudi Arabistan'a giden Jorge Jesus'un isteği Galatasaray taraftarını çılgına çevirdiSuudi Arabistan'a giden Jorge Jesus'un isteği Galatasaray taraftarını çılgına çevirdi

Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması konusunda Fransız devi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyordu. Sosyal medya üzerinde yer alan iddialar ile birlikte konu hakkındaki detaylar merak edildi. Peki, İcardi PSG'ye mi gitti? Mauro İcardi hangi takıma gitti, kiralandı mı? Mauro İcardi hangi takım ile anlaştı?

İCARDİ PSG'YE Mİ GİTTİ?

Galatasaray Mauro İcardi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. Daha öncesinde Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray için Fransız medyasında Mauro İcardi için Paris Saint-Germain ile anlaşacağı iddia ortaya atılmıştı. Fransız basınında yer alan habere göre Galatasaray Mauro İcardi için Paris Saint-Germain ile anlaştı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Mauro Icardi Galatasaray PSG Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title