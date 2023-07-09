Galatasaray'ın Mauro İcardi'nin bonservisinin alınması konusunda Fransız devi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. İcardi PSG'ye mi gitti, hangi takıma gitti, kiralandı mı? Detaylar haberimizde.

Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması konusunda Fransız devi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyordu. Sosyal medya üzerinde yer alan iddialar ile birlikte konu hakkındaki detaylar merak edildi. Peki, İcardi PSG'ye mi gitti? Mauro İcardi hangi takıma gitti, kiralandı mı? Mauro İcardi hangi takım ile anlaştı?

İCARDİ PSG'YE Mİ GİTTİ?

Galatasaray Mauro İcardi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. Daha öncesinde Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray için Fransız medyasında Mauro İcardi için Paris Saint-Germain ile anlaşacağı iddia ortaya atılmıştı. Fransız basınında yer alan habere göre Galatasaray Mauro İcardi için Paris Saint-Germain ile anlaştı.