Icardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray Beşiktaş)?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta, saat 20.00'de başlayan dev derbiyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapıyor. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor. Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Icardi pozisyonu penaltı mı?

İKİ TAKIMIN DURUMU

Derbi öncesinde ligin zirvesinde bulunan Galatasaray, rakibi Beşiktaş ile birlikte ligin iki namağlup takımından biri olarak göze çarpıyor. Bu sezon güçlü savunmasının yanına golcü bir kimlik de ekleyen Galatasaray, 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alırken, bu süreçte 27 gol atıp 8 gol yedi.

Geçtiğimiz sezon zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, bu sezon kurulan iddialı kadro ile birlikte zirvenin en büyük ortaklarından birisi olacağını hissettirdi. Güçlü iskeleti sayesinde zor yenilen bir takım haline gelen Beşiktaş, tıpkı Galatasaray gibi ligin iki namağlup takımından birisi konumunda. Bu sezon ligde 8 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyet 2 beraberlik alırken, bu süreçte 17 gol attı ve kalesinde 5 gol gördü.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi, Victor Osimhen.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile.

ICARDİ POZİSYONU PENALTI MI?

AHMET ÇAKAR:

Sarı kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi'nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda devam kararı verilirken VAR'dan da uyarı gelmedi. Sportz yorumcusu Ahmet Çakar, penaltı pozisyonuyla ilgili yorumda bulundu. Çakar: "Icardi, ceza alanında darbeye maruz kalıyor. Penaltı olmalıydı ama hakem ve VAR hakemi de pas geçti." ifadelerini kullandı.

DENİZ ATEŞ BİTNEL:

Deniz Ateş Bitnel: "Icardi'ye yapılan müdahale Penaltı olmalıydı!"