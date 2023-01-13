Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Peki, İcardi oynuyor mu, maç kadrosunda var mı? İcardi maçta var mı?

İcardi kadroda var mı? Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Peki, İcardi oynuyor mu, maç kadrosunda var mı? İcardi maçta var mı? İşte detaylar...

İCARDİ KADRODA MI?

Son dakika: Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Maçın VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk bu karşılaşmada Mata ve Icardi'ye ilk 11'de şans verdi.

KİMLER EKSİK?

Galatasaray'da cezalı Mertens'in yanı sıra Kazımcan Karataş ile Mathias Ross maç kadrosunda yer alamayacak. Hatayspor'da sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.

GALATASARAY'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, önemli bir galibiyet serisine sahip. Ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 7 karşılaşmasından da üç puanla ayrıldı.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış Alper, Kerem, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Recep Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Saba, Bertuğ