Sezon başında Paris Saint-Germain'den Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi, aldığı otomobil ile gündem oldu. Arjantinli yıldız, Rolls-Royce'un 2021 yılında tanıttığı dünyanın en pahalı otomobilini koleksiyonuna kattı. Peki, Icardi'nin yeni arabası kaç TL, markası ne?

Attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluğun eşiğine getiren Mauro Icardi, dünyanın en pahalı arabası olarak gösterilen Rolls Royce Boat Tail'i koleksiyonuna kattı. 570 milyon liradan fazla değeri olan araç özellikleriyle büyülüyor. Yarış yatlarından ilham alan araç, 6.7 litre çift turbolu 12 silindir motora sahip ve 563 beygirlik motor gücü üretiyor. Icardi'nin yeni arabası kaç TL, markası ne?

ICARDİ'NİN YENİ ARABASI KAÇ TL, MARKASI NE?

Mauro Icardi, 570 milyon liradan fazla değeri olan Rolls-Royce'un Boat Tail modelini satın aldı. Arjantinli yıldız daha önce de koleksiyonuna Lamborghini ve Bentley gibi lüks araçları katmıştı.

Aracın fiyatının böylesine yüksek olmasının başında el işçiliği ve benzersiz donanımları bulunuyor. Yarış yatlarından ilhan alınarak tasarlanan Boat Tail, 6.7 litre çift turbolu 12 silindir motora sahip ve 563 beygirlik motor gücü üretiyor.