Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ arka üst adale grubunda ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bıraktığını açıklamasının ardından birçok sporsever tarafından İcardi'nin son durumu ne? Sorusu ve İcardi'nin sağlık durumu nasıl? Soruları araştırılmaya başlandı. Peki, İcardi'nin son durumu ne? İcardi'nin sağlık durumu nasıl? İcardi'nin sakatlığı son durum ne?

Mauro Icardi'nin sağ arka üst adale grubunda ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bıraktığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından birçok seveni tarafından İcardi'nin sakatlığı son durum ne? Sorusu araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için İcardi'nin son durumu ne? İcardi'nin sağlık durumu nasıl? Sorularını yanıtladık. Peki, İcardi'nin son durumu ne? İcardi'nin sağlık durumu nasıl? İcardi'nin sakatlığı son durum ne?

İCARDİ'NİN SON DURUMU NE?

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ arka üst adale grubunda ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bıraktığını açıkladı. Arjantinli oyuncunun durumu, yarın yapılacak MR tetkiklerinden sonra belli olacak.

"MR'DAN SONRA BELLİ OLACAK"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray: "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak" ifadeleri yer aldı.

OLIVEIRA DA SAKATLANDI

Geçtiğimiz günlerde idmanda Sergio Oliveira da sakatlık yaşamıştı. Portekizli yıldız yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.