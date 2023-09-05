Icardi'nin arabası ne, fiyatı kaç milyon euro? Icardi hangi marka arabaya biniyor?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, dünyanın en pahalı arabası olan ve kişiye özel tasarlanan satın aldı. Peki, Icardi'nin arabası ne? Icardi hangi marka arabaya biniyor?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, dünyada sadece üç adet bulunan ve kişiye özel tasarlanan model aracı satın aldı. Peki, Icardi'nin arabası ne? Icardi hangi marka arabaya biniyor?

ICARDİ HANGİ MARKA ARABAYA BİNİYOR?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, dünyada sadece üç adet bulunan ve kişiye özel tasarlanan Rolls-Royce Boat Tail model aracı satın aldı. Araç, dünyanın en pahalı araçlarından biri olarak biliniyor. Arabanın değeri tam 26 milyon euro. Bu lüks ve nadir araç, sadece çok özel kişilere üretiliyor.

Dünya üzerinde sadece üç kişide bulunan arabanın değeri 26 milyon euro. Kişiye özel tasarlanan bu araba çok nadir kişilere üretiliyor.