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Icardi nereye gidiyor? Icardi Türkiye'den ayrıldı mı?

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Galatasaray'ın gözde oyuncusu olarak bilinen Icardi, yaptığı paylaşım sonrasında Icardi nereye gidiyor? Sorunun merak edilmesine neden oldu. Birçok taraftar, Icardi nereye gidiyor? Icardi Türkiye'den ayrıldı mı? Sorularına yanıt arıyor. Peki, Icardi nereye gidiyor? Icardi Türkiye'den ayrıldı mı?

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Icardi nereye gidiyor? Sorusu, Antalyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından paylaşılan İnstagram paylaşımı ile birlikte merak konusu haline geldi. Icardi, karşılaşmanın ardından İstanbul'dan ayrıldı.Icardi'nin galibiyetten sonra ülkeden ayrılması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Peki, Icardi nereye gidiyor? Icardi Türkiye'den ayrıldı mı?

ICARDİ NEREYE GİDİYOR?

Antalyaspor'u 2-1 yendikleri maçta şık bir gol atan Icardi, karşılaşmanın ardından İstanbul'dan ayrıldı. Yıldız futbolcunun ülkesi Arjantin'e gittiği öğrenildi. Sakatlık yaşadığı dönemlerde Arjantin'e gittiği için eleştirilen Icardi, bu kez destek gördü.

KENDİSİ PAYLAŞTI

Taraftarların tebrik mesajlarına hesabında yer veren Aslan'ın golcüsü, en sonunda "Ok, bye" mesajı paylaştı. Icardi'nin galibiyetten sonra ülkeden ayrılması sosyal medyada tartışma konusu olsa da Galatasaraylı taraftarlar yıldız oyuncuya bu kez sahip çıktı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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