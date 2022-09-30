İcardi Adana Demirspor maçında oynayacak mı? İcardi neden yok, sakat mı? İcardi Adana Demirspor maçında yok mu? İcardi neden oynamıyor?

Süper Lig'de karşı karşıya gelecek olan Adana Demirspor ve Galatasaray'ın maçı heyecanla bekleniyor. Süper Lig'in 8. haftasında rekabet Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynayacağı mücadeleyle kaldığı yerden devam ediyor. Sporseverlerin yoğun ilgi duyduğu mücadelenin detayları merak ediliyor. Galatasaray'ın gözde ve yeni transferi Icardi'nin Adana Demirspor maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Taraftarlar İcardi neden yok, sakat mı? sorusuna yanıt arıyor. İcardi neden yok, sakat mı?

İcardi Adana Demirspor maçında oynayacak mı? sorusu Galatasaray taraftarının merak ettikleri arasında yer alıyor. Sevilen ve yeni transfer Icardi'nin Adana Demirspor maçında olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Ligin önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor- Galatasaray maçı tüm futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İcardi'nin neden olmadığı ise merak ediliyor. Peki, İcardi neden yok, sakat mı? İcardiAdana Demirspor maçında yok mu?İcardi neden oynamıyor? İcardi Adana Demirspor maçında oynayacak mı?

İCARDİ ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Süper Lig'de 8. hafta oynanacak kritik maç Adana Demirspor- Galatasaray maçı kadrosuna yeni transfer İcardi alınmadı. Adana Demirspor maçı çalışmalarında yer alan İcardi'nin neden maç kadrosunda olmadığı taraftar tarafından araştırılıyor. Konu ile alakalı Galatasaray takımından açıklama geldi. İcardi'nin hafif sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadığı duyurusu yapıldı.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında Yeni Adana stadyumunda oynanacak mücadele 1 Ekim Cumartesi günü beİN Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor ile Galatasaray arasındaki mücadele 1 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.