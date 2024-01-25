Icardi neden yok, sakat mı? (Galatasaray - İstanbulspor)

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, İstanbulspor karşısına çıkıyor. Bu kritik mücadele öncesinde Cimbom'un yıldızı Icardi kadroda yer almadı. Peki, Icardi neden yok, sakat mı?

ICARDİ BOEY NEDEN YOK, SAKAT MI?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.

Haftaya 54 puan ve averajla ikinci sırada giren sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini sürdürmek için seyircisi önüne çıkacak. 21. haftanın kapanış maçında deplasmanda Mondihome Kayserispor'u tek golle geçen İstanbulspor ise moralli bir şekilde rakibinin karşısında yer alacak.

Icardi yedekelrde yer alıyor.

GALATASARAY : Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson, Kaan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha.

İSTANBULSPOR : Alp Arda, Okan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Sambissa, Loshaj, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Ndao, Emir Kaan.