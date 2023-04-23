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İcardi neden yok? İcardi sakatlandı mı, Karagümrük maçında neden yok? İcardi neden oynamıyor, yedek mi, sakat mı?

İcardi neden yok? İcardi sakatlandı mı, Karagümrük maçında neden yok? İcardi neden oynamıyor, yedek mi, sakat mı?

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Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 31. hafta karşılaşmasında Karagümrük'ü konuk ediyor. Okan Buruk sürpriz bir ilk 11 tercih etti. Kadroda İcardi'yi göremeyen futbol severler İcardi neden yok? İcardi sakatlandı mı, Karagümrük maçında neden yok? İcardi neden oynamıyor, yedeklerde mi, sakat mı? Merak ediyorlar.

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İcardi neden yok? Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 31. hafta karşılaşmasında Karagümrük'ü konuk ediyor. Okan Buruk sürpriz bir ilk 11 tercih etti. Kadroda İcardi'yi göremeyen futbol severler İcardi neden yok? İcardi sakatlandı mı, Karagümrük maçında neden yok? İcardi neden oynamıyor, yedeklerde mi, sakat mı? Merak ediyorlar. Detaylar...

İCARDİ NEDEN YOK?

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada yedek bekliyor. Icardi'nin yokluğunda forvet hattında Nicolo Zaniolo oynuyor.

KEREM, BOEY, OLIVEIRA SINIRDA

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca karşılaşma öncesinde Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bugün kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

İlk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo.

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Rayyan Baniya, Levent, Lawrence, Ozdoev, Bertolacci, Borini, Lobjanidze, Diagne

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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