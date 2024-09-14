Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi?

Icardi neden yok? Bu akşam oynanan Galatasaray Rizespor maçı kadrosu açıklandı. Kadroda Mauro Icardi yer almadı. Peki, Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? İşte detaylar!

ICARDI NEDEN OYNAMIYOR?

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, oynanacak maçta görev alamayacak.

GALATASARAY'IN RİZESPOR 11'İ

Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i şu şekildedir:

Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen

GALATASARAY - RİZESPOR YEDEKLER

Galatasaray'ın Rizespor maçı yedekleri şu isimlerdir:

Günay, Eyüp, Kerem, Berkan, Jelert, Nelsson, Yusuf, Batshuayi, Efe, Metehan