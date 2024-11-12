Icardi UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Tottenham karşılaşmasında sakatlanmıştı. Ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin yaşadığı ciddi sakatlık sonrası, iyileşme süreci ve sahalara dönüş tarihi futbol severlerin gündeminde yer alıyor. Icardi'nin durumu doktorlar ve kulüp sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Icardi ne zaman iyileşecek? Icardi kaç ay yok? Detaylar haberimizde...

ICARDI NE ZAMAN İYİLEŞECEK?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Tottenham karşılaşmasında sakatlanan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkındaki açıklamalar dikkat çekti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküsünde hasar tespit edildi. Ameliyat edilmesi planlanan oyuncunun tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

ICARDI NE KADAR YOK?

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyat planlanmakta olup oyuncumuzun rehabilitasyon süreci de başlatılmıştır," ifadelerine yer verildi. Yıldız oyuncunun bu sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor, bu da hem Galatasaray hem de taraftarlar için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.