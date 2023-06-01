Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon oldu. 36. haftada Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinden önce şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray şampiyonluğuna büyük etki eden Icardi ise gündeme geldi. Arama motorlarında Icardi ne zaman gidecek? Icardi sözleşmesi ne zaman bitiyor? Icardi kiralık mı? soruları aratılıyor.

Icardi ne zaman gidecek? sorusu merak ediliyor. Galatasaray'ın gözde futbolcusu olan Mauro Icardi'nin Galatsaray şampiyonluğuna sağladığı büyük katkı taraftarın ilgisini çekiyor. Taraftar tarafından büyük ilgi gören başarılı oyuncunun Galatasaray'dan ne zaman gideceği ise merak konusu oldu. Peki, Icardi ne zaman gidecek? Icardi sözleşmesi ne zaman bitiyor? Icardi kiralık mı?

ICARDİ NE ZAMAN GİDECEK?

Mauro Icardi'nin, PSG ile sözleşmesi 2024 yılının yaz ayında sona eriyor.

Aslan'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, şampiyonluk sonrası geleceğiyle ilgili konuştu. Arjantinli forvet, "Tatile gideceğim. Galatasaray'ı çok seviyorum ama ben başka bir takımın futbolcusuyum. Konuşulması gereken çok şey var" açıklamasını yaptı. Aslan'da bu sezon 23 lig maçında 21 gol atan ve 4 asist üreten Mauro Icardi, şampiyonluğun belki de en önemli parçası oldu. Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli forvet, maç sonunda geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Icardi maç sonu takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili yöneltilen soruya, "Fenerbahçe Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim. PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var." diyerek açıklamalarını tamamladı. Buraya adım attığım andan itibaren amacım şampiyon olmaktı ve olduk. Amacımız şampiyonluktu ve sonunda buna ulaştık. Benim için çok özel bir yıldı. Bana çok güvendiler, benimle ilgilendiler. Çok özel ve güzel bir sezon oldu" açıklamasını yaptı.

ICARDİ NE ZAMAN GALATASARAY'A GELDİ?

7 Eylül 2022 tarihinde Galatasaray, profesyonel futbolcu ve kulübü ile geçici transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu. Ertesi gün açıklanan anlaşmaya göre, Icardi'nin 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyeceği açıklandı.

MAURO ICARDİ KİMDİR?

Mauro Emanuel Icardi Rivero 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya gelmiştir. Daha önce Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen ünlü futbolcu, Galatasaray'ın yeni transferi olmuştur.

9 Şubat 1993 tarihinde Arjantin/Rosario'da doğan futbolcu, ailesinin iş durumu nedeniyle Atlas Okyanusu'ndaki İspanya toprakları olan Kanarya Adaları'na kadar sürükledi. Burada futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı anormal gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girmiş. Kendine göre mantıklı bir tercih yapan genç oyuncu, FC Barcelona altyapısı olan La Masia'nın yolunu tuttu.

14 yaşında Liverpool FC, Real Madrid ve Sevilla gibi devleri reddederek Barcelona'ya katılan Icardi, Barcelona'nın genç yaş takımlarında forma giydi. Ancak, kendisi için burada bir gelecek görmediği için, 17 yaşında kiralık olarak Sampdoria'ya katıldı. Cenova kulübünde geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde genç takımda forma giydi ve çok başarılı oldu. 400.000 euro gibi uygun bir bedelle de Sampdoria'nın oyuncusu oldu bu dönem sonunda. 2012-13 sezonundan itibaren Sampdoria'nın A takımında görev aldı ve 33 maçta kaydettiği 11 golle dikkat çekti.

Kanarya Adaları'nda bir çocukken 500 golden fazla atarak dikkat çekmişti, Sampdoria genç takımında 19 maçta 13, A takımında ise 11 gole imza atması, onu İtalyan futbolunun en iddialı kulüplerinden birine taşıdı. Icardi, 2013-14 sezonunun başında da 10 milyon euro karşılığında İtalyan devi FC Internazionale Milano'ye transfer oldu.