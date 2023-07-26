Galatasaray'da Mauro Icardi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, İcardi ne zaman gelecek? Zalgiris maçında oynayacak mı? İşte, etayşar…

Taraftar bu günü unutamayacak! Galatasaray, Icardi'yi de bitirdi

Galatasaray'dataraftarların büyük coşkuyla karşılama yapacağı Mauro Icardi'nin geliş tarihi yaklaşıyor. Peki , İcardi ne zaman gelecek? Zalgiris maçında oynayacak mı?

İCARDİ NE ZAMAN GELECEK?

Zeki Uzundurukan, Mauro Icardi'nin gelişi ile ilgili olarak "Icardi, hafta sonu da gelebilir ama en geç Pazartesi günü İstanbul'da olacak. Zalgris maçını statta izleyecek." ifadelerini kullandı.