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İcardi ne zaman gelecek? Zalgiris maçında oynayacak mı?

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Galatasaray'da Mauro Icardi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, İcardi ne zaman gelecek? Zalgiris maçında oynayacak mı? İşte, etayşar…

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Galatasaray'dataraftarların büyük coşkuyla karşılama yapacağı Mauro Icardi'nin geliş tarihi yaklaşıyor. Peki , İcardi ne zaman gelecek? Zalgiris maçında oynayacak mı?

İCARDİ NE ZAMAN GELECEK?

Zeki Uzundurukan, Mauro Icardi'nin gelişi ile ilgili olarak "Icardi, hafta sonu da gelebilir ama en geç Pazartesi günü İstanbul'da olacak. Zalgris maçını statta izleyecek." ifadelerini kullandı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Mauro Icardi Gündem Spor Haberler

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