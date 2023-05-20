Galatasaray'ın yıldız futbolcusu olan Icardi hakkında merak edilenler var. Futbolseverlerin severek takip ettiği oyuncu hakkında merak edilenler ise arama motorlarında Icardi ne zaman Galatasaray'a geldi? Icardi kaç yaşında, nereli? Icardi mevkii ne? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Futbol kariyerine Vecindario'nun altyapı takımlarında başlayan Icardi, La Liga kulübü Barcelona'nın gençlik sistemi olan La Masia'da futbol oynadıktan sonra profesyonel kariyerine 2011'de Serie A kulübü Sampdoria'da başladı. Sevilen oyuncu hakkında Icardi ne zaman Galatasaray'a geldi? Icardi kaç yaşında, nereli? Icardi mevkii ne? soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

ICARDİ NE ZAMAN GALATASARAY'A GELDİ?

7 Eylül 2022 tarihinde Galatasaray, profesyonel futbolcu ve kulübü ile geçici transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu. Ertesi gün açıklanan anlaşmaya göre, Icardi'nin 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyeceği açıklandı.

İlk maçına 16 Eylül 2022'de Konyaspor karşısında çıkan Icardi, ilk golünü hazırlık maçında İstanbulspor'a karşı kaydetti Icardi'nin 2022-23 sezonunun ilk yarısında Galatasaray'ın ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısındaki maçlarda 4 gol ve 2 asistle oynaması, Galatasaray taraftarının oyuncuyu kısa sürede benimsemesini sağladı. Galatasaray formasıyla ilk sezonda 3 büyüklere karşı çıktığı ilk maçlarda gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu.

MAURO ICARDİ KİMDİR?

Mauro Emanuel Icardi Rivero 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya gelmiştir. Daha önce Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen ünlü futbolcu, Galatasaray'ın yeni transferi olmuştur.

9 Şubat 1993 tarihinde Arjantin/Rosario'da doğan futbolcu, ailesinin iş durumu nedeniyle Atlas Okyanusu'ndaki İspanya toprakları olan Kanarya Adaları'na kadar sürükledi. Burada futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı anormal gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girmiş. Kendine göre mantıklı bir tercih yapan genç oyuncu, FC Barcelona altyapısı olan La Masia'nın yolunu tuttu.

14 yaşında Liverpool FC, Real Madrid ve Sevilla gibi devleri reddederek Barcelona'ya katılan Icardi, Barcelona'nın genç yaş takımlarında forma giydi. Ancak, kendisi için burada bir gelecek görmediği için, 17 yaşında kiralık olarak Sampdoria'ya katıldı. Cenova kulübünde geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde genç takımda forma giydi ve çok başarılı oldu. 400.000 euro gibi uygun bir bedelle de Sampdoria'nın oyuncusu oldu bu dönem sonunda. 2012-13 sezonundan itibaren Sampdoria'nın A takımında görev aldı ve 33 maçta kaydettiği 11 golle dikkat çekti.

Kanarya Adaları'nda bir çocukken 500 golden fazla atarak dikkat çekmişti, Sampdoria genç takımında 19 maçta 13, A takımında ise 11 gole imza atması, onu İtalyan futbolunun en iddialı kulüplerinden birine taşıdı. Icardi, 2013-14 sezonunun başında da 10 milyon euro karşılığında İtalyan devi FC Internazionale Milano'ye transfer oldu.