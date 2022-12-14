İcardi ne zaman döenecek? İcardi sakat değil mi?

Galatasaray'ın yaldız ismi Mauro Icardi'nin sahalara ne zaman geri döneceği sakatlığı hakkında son durum futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, İcardi sahalara ne zaman dönenecek? İcardi sakat değil mi? İcardi sağlık durumunda son durum ne? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Sezon başında Galatasaray'a transferi büyük yankı uyandıran Mauro Icardi, forma şansı bulduğu 6 maçta 4 gol ve 3 asistlik performansı ile futbol severleri kendine hayran bırakmayı başardı. Yıldız futbolcunun son zamlarda sakatlık problemi çektiği idea etmişti. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi sağlık durumu futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, İcardi sahalara ne zaman dönenecek? İcardi sakat değil mi? İcardi sağlık durumunda son durum ne? Detaylar haberimizde...

İCARDİ'NİN SAKATLIĞINDA SON DURUM NE?

Fanatik'in Buenos Aires'te bulunan El Trece TV'den aktardığı habere göre, Kanalda yayınlanan Socios del espectaculo programında gazeteci Rodrigo Lussich, "Türk kaynaklarına göre Mauro Icardi bir sakatlık yaşadı ve tedavi olmak için Arjantin'e geldi. Bu Wanda Nara'nın yanına gelmek için icat edildi. Kulübü de bu sakatlıktan büyük ölçüde şüphe duyuyor." ifadelerini kullandı.

İCARDİ SAKATLANDI MI?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray: "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak" ifadeleri yer aldı. Edinilen bilgiye göreYıldız futbolcunun tedavisine başladığı öğrenildi. Ayrıca Galatasaray'ın yılız santrforu Mauro Icardi'nin sahalardan iki veya üç hafta uzak kalması bekleniliyor.