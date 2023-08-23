Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde deplasmanına konuk oluyor. Mücadelede 2-1'lik Galatasaray'ın üstünlüğü var. Icardi Molde gol izle! Icardi Şampiyonlar Ligi vole golü izle!

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahneye çıktı. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçında Molde deplasmanına konuk oluyor. Aker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başladı. Müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor Icardi Molde gol izle1 Icardi Şampiyonlar Ligi vole golü izle!

İLK 11'LER

Molde; Karlström, Haugan, Björnbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Wolff Eikrem

Galatasaray ; Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi.

EKSİKLER

Galatasaray'da Lucas Torreira cezası nedeniyle Molde karşısında forma giyemeyecek.

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, bu karşılaşmada görev yapamayacak. Galatasaray'da ayrıca sakatlığı nedeniyle Norveç kafilesine dahil edilmeyen Wilfried Zaha ve UEFA listesinde yer almayan Hakim Ziyech de bu maçta oynamayacak.

TETE'NİN LİSANSI ÇIKTI

Galatasaray'da yeni transfer Tete'nin lisansı çıktı. Brezilyalı yıldız, sakatlığı bulunan Wilfried Zaha'nın yerine maç kadrosuna eklendi. Tete, Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Molde karşısında forma giyebilecek.

NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sezon yaptığı 6 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere yaptığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. İlk maçında 2 gol yiyen "Cimbom" sonrasında çıktığı son 5 mücadelede kalesini gol kapattı.

Icardi Molde gol izle? Icardi Şampiyonlar Ligi vole golü izle!

ICARDİ MOLDE GOL İZLEME LİNKİ VAR MI?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde deplasmanında Icardi'nin harika golü takımını öne geçirdi. Yunus Akgün'ün asistiyle gelen golde Icardi, kalecinin üstünden topu ağlara yolladı.

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