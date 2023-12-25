Derbide gol atmak için hamle yapan Arjantinli yıldız, direğe çarptı. Sakatlık yaşayan ve kulüp doktoru Yener İnce ile de görüşen Icardi'nin elmacık kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Icardi maskeyle mi oynayacak, Icardi Cuma günü, Süper Kupa maçında yok mu?

ICARDİ CUMA GÜNÜ, SÜPER KUPA MAÇINDA YOK MU?

Mücadele sırasında gol atmak için hamle yapan Arjantinli yıldız, direğe çarptı. Sakatlık yaşayan ve kulüp doktoru Yener İnce ile de görüşen Icardi'nin elmacık kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

İbrahim Demir'in haberine göre, Mauro Icardi'nin elmacık kemiği (zigomatik) kırıldı. Bu kırığa bağlı olarak yüzünde şişlik ve morluk meydana gelen yıldız oyuncunun durumu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Galatasaray açıklama yaptı;

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" denildi.