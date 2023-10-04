Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United ile kozlarını paylaşıyor. Old Trafford'da oynanan maçın kazananı sarı-kırmızılılar oldu. Maç orası Icardi Manchester golü izleme linki araşırıldı.

82. dakikada Davinson Sanchez gelen topu uzaklaştırırken bir anda Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı ve çok şık bir bitirişle topu ağlara gönderdi. Galatasaray 3-2 öne geçti ve mücadeleden 3 puanı alan taraf oldu. Icardi Manchester golü izle! Icardi Manchester United gol izle!

ICARDİ MANCHESTER GOLÜ İZLEME LİNKİ VAR MI?

76'da Casemiro, Mertens'e yaptığı müdahalenin ardından hem penaltı yaptırdı hem de ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Topun başına geçen Icardı, penaltıdan yararlanamadı.

82. dakikada Davinson Sanchez gelen topu uzaklaştırırken bir anda Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı ve çok şık bir bitirişle topu ağlara gönderdi. Galatasaray 3-2 öne geçti ve mücadeleden 3 puanı alan taraf oldu.

PUAN DURUMU

Maçın gollerini EXXEN platformundan izleyebilirsiniz.