İcardi maçta yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı? 2 Ağustos Galatasaray-Zalgiris maçında Mauro Icardi olmayacak mı, yedeklerde mi, kadroda yok mu?

Galatasaray-Zalgiris maçının ilk 11'i belli oldu. İlk 11'de bazı yıldız futbolcular yer almadı. Bunun ardından futbol severler hangi futbolcunun neden kadroda olmadığını merak etti. Bu isimlerden birisi de İcardi oldu. Peki, Mauro İcardi maçta yok mu, neden yok, sakat mı? 2 Ağustos Galatasaray-Zalgiris maçında Mauro Icardi maçta olmayacak mı, yedeklerde mi, kadroda yok mu? İcardi sonradan mı oyuna girecek? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu rövanşında Galatasaray, Zalgiris'i konuk ediyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Kadroda olmayan isimlerden İcardi neden kadroda yok merak edildi. Peki, İcardi maçta yok mu, neden yok, sakatlandı mı? İcardi neden oynamıyor? İcardi'nin cezası mı var? İcardi Şampiyonlar Ligi maçında niye yok? İcardi cezalı mı? İşte ayrıntılar...

GS - ZALGİRİS İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Galatasaray ; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Kerem, Halil.

Zalgiris; Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Kendysh, Gorobsov, Golubickas, Mamic, Oyewusi

İCARDİ GALATASARAY - ZALGİRİS MAÇINDA YOK MU, NEDEN YOK?

Galatasaray'da Icardi ve Zaha UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyecek.

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MAURO İCARDİ KİMDİR?

Mauro Emanuel Icardi Rivero (d. 19 Şubat 1993, Arjantin), santrfor mevkiinde oynayan Arjantinli millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Futbol kariyerine Vecindario'nun altyapı takımlarında başlayan Icardi, La Liga kulübü Barcelona'nın gençlik sistemi olan La Masia'da futbol oynadıktan sonra profesyonel kariyerine 2011'de Serie A kulübü Sampdoria'da başladı. Buradaki etkileyici performansı onun Inter Milan'a transfer olmasını sağladı. Temmuz 2013'te Avrupa'nın en üretken forvetlerinden biri haline gelen Icardi, takımıyla geçirdiği 6 sezonda 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında Serie A'da gol krallığına ulaştı. Inter kulübün tüm zamanların en çok gol atan sekizinci oyuncusu oldu. Ayrıca 2015'te henüz 22 yaşındayken Inter'in kaptanlığına seçildi. Icardi, 2019'da Paris Saint-Germain'e bir yıllığına kiralandı; Ertesi sezon PSG oyuncuyu Inter Milan'dan 50 milyon €'ya satın alarak kadrosuna kattı. Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Galatasaray'da kiralık olarak geçirdiği başarılı bir sezonun ardından, Icardi 2023'te 10 milyon Euro'luk bir ücret karşılığında kalıcı olarak takıma katıldı.

Icardi'nin millî takım kariyeri ise kulüp kariyeri kadar başarılı geçmedi. Ekim 2013'te Arjantin formasını ilk kez giyen Icardi, 2018 yılına kadar sadece 8 maça çıkabildi ve tartışmalı bir şekilde Arjantin'in 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Icardi'nin Arjantin millî takımından çok fazla davet almaması genellikle Wanda Nara'nın, 2013'te eski eşi Maxi López'den ayrılmasına Icardi'nin etki etmesiyle ilişkilendirilir.