İcardi maçta neden yok, sakatlandı mı, yedek mi? 8 Ocak 2023 İcardi FB-GS derbisinde var mı, yok mu, neden yok? İcardi maçta niye yok, yedekte mi?

Galatasaray bugün Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maçın ilk 11'i belli oldu. İlk 11'de İcardi yer almadı. Bunun ardından futbol severler, Mauro İcardi neden yok, sakatlandı mı, yedek mi? 8 Ocak 2023 İcardi FB-GS derbisinde var mı, yok mu, neden yok? İcardi maçta niye yok, yedekte mi? merak etti. Peki, İcardi yedeklerde mi? İcardi sakatlandı mı, maçta neden oynamıyor? İcardi Fenerbahçe maçında niye yok? İşte detaylar...