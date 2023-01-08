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İcardi maçta neden yok, sakatlandı mı, yedek mi? 8 Ocak 2023 İcardi FB-GS derbisinde var mı, yok mu, neden yok? İcardi maçta niye yok, yedekte mi?

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İcardi maçta neden yok, sakatlandı mı, yedek mi? 8 Ocak 2023 İcardi FB-GS derbisinde var mı, yok mu, neden yok? İcardi maçta niye yok, yedekte mi?

Galatasaray bugün Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maçın ilk 11'i belli oldu. İlk 11'de İcardi yer almadı. Bunun ardından futbol severler, Mauro İcardi neden yok, sakatlandı mı, yedek mi? 8 Ocak 2023 İcardi FB-GS derbisinde var mı, yok mu, neden yok? İcardi maçta niye yok, yedekte mi? merak etti. Peki, İcardi yedeklerde mi? İcardi sakatlandı mı, maçta neden oynamıyor? İcardi Fenerbahçe maçında niye yok? İşte detaylar...

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Fenerbahçe - Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu. Maçta ilk 11'de bulunmayan bazı isimler merak edildi. Peki, Mauro İcardi maçta yok mu, neden yok? İşte bilgiler...

Yılın derbisi Fenerbahçe - Galatasaray maçı bugün 8 Ocak 2023 Pazar günü akşam saat 19:00 'da başlayacak.

Maçta ilk 11 belli oldu.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Serdar, Ferdi, Arao, Crespo, King, Rossi, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Barış Alper

İcardi maçta neden yok, sakatlandı mı, yedek mi? 8 Ocak 2023 İcardi FB-GS derbisinde var mı, yok mu, neden yok? İcardi maçta niye yok, yedekte mi?

İcardi maçta neden yok, sakatlandı mı, yedek mi? 8 Ocak 2023 İcardi FB-GS derbisinde var mı, yok mu, neden yok? İcardi maçta niye yok, yedekte mi?İcardi kadroda var. Fakat ilk 11 değil, yedeklerde bulunuyor.

Galatasaray'da sakatlığı sona eren Icardi maç kadrosunda yer alıyor. Tedavileri süren Kazımcan Karataş ve Ross dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

İcardi kadroda var fakat maçta yedeklerde bulunuyor. Oyunun ilerleyen dakikalarında maça girebilir.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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