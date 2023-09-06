Icardi kız kardeşi kim? Icardi kız Ivana Icardi kardeşi sporcumu?

İspanyol hükümeti, Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan Ivana Andres yerine Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'yi Kraliyet Spor Liyakat Nişanı ile onurlandırması ile yaşanan hata sonrası Icardi'nin kız kardeşi merak edildi. Peki, Icardi kız kardeşi kim? Icardi kız kardeşi sporcumu?

İspanyol hükümeti yanlışlıkla Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'ye Kraliyet Spor Liyakat Nişanı verdi. İspanya'da uluslararası basında yer eden bu hata sonrası Icardi kız kardeşi kim? Icardi kız kardeşi sporcumu merak edildi.

ICARDİ KIZ KARDEŞİ KİM?

İspanyol hükümeti yanlışlıkla Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'ye Kraliyet Spor Liyakat Nişanı verdi. İspanya Ulusal Spor Konseyi (CSD), Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'ye Kraliyet Spor Liyakat Nişanı verilmesinin ardından özür mesajı yayımladı.

Ivana Icardi konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Ivana Icardi, "Arkadaşlarımın ve tanıdıklarımın bugün beni doğum günümden daha fazla kutlamasına katlanmak zorunda kaldığım için bir Madalya istiyorum" dedi.

Ivana Icardi:

Doğum : 2 Haziran 1995

Yaşı: 28

Doğum yeri : Rosario, Arjantin