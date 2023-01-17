Galatasaray sezon başında Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi'yi kadrosuna katmıştı. Peki, Icardi kiralık mı? Galatasaray Icardi'yi kiralık mı transfer etti, bonservisi kimde? Icardi'nin satın alma opsiyonu var mı?

Icardi kiralık mı? Galatasaray sezon başında Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi'yi kadrosuna katmıştı. Peki, Icardi kiralık mı? Galatasaray Icardi'yi kiralık mı transfer etti, bonservisi kimde? Icardi'nin satın alma opsiyonu var mı? İşte detaylar...

ICARDI KİRALIK MI?

Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştır.

ICARDI TRANSFERİNDE SATIN ALMA OPSİYONU VAR MI?

Sporx'in L'Equipe'den aktardığı habere göre, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transfer için anlaşma sağladığı ve sözleşmede satın alma opsiyonunun yer almadığı belirtildi.