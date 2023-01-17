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Icardi kiralık mı? Galatasaray Icardi'yi kiralık mı transfer etti, bonservisi kimde?

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Icardi kiralık mı? Galatasaray Icardi'yi kiralık mı transfer etti, bonservisi kimde?

Galatasaray sezon başında Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi'yi kadrosuna katmıştı. Peki, Icardi kiralık mı? Galatasaray Icardi'yi kiralık mı transfer etti, bonservisi kimde? Icardi'nin satın alma opsiyonu var mı?

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Icardi kiralık mı? Galatasaray sezon başında Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi'yi kadrosuna katmıştı. Peki, Icardi kiralık mı? Galatasaray Icardi'yi kiralık mı transfer etti, bonservisi kimde? Icardi'nin satın alma opsiyonu var mı? İşte detaylar...

ICARDI KİRALIK MI?

Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştır.

Icardi kiralık mı? Galatasaray Icardi'yi kiralık mı transfer etti, bonservisi kimde?

ICARDI TRANSFERİNDE SATIN ALMA OPSİYONU VAR MI?

Sporx'in L'Equipe'den aktardığı habere göre, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transfer için anlaşma sağladığı ve sözleşmede satın alma opsiyonunun yer almadığı belirtildi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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