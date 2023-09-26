Icardi-Kerem paslaşmalı penaltı İZLE!
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Galatasaray, İstanbulspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başladı. Maçta Galatasaray penaltı kazandı. Peki, İcardi-Kerem paslaşmalı penaltı izleme linki var mı?
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor'a konuk oluyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik devam ederken Galatasaray Penaltı kaçırdı. İcardi-Kerem paslaşmalı penaltı İZLE!
İSTANBULSPOR GALATASARAY CANLI ANLATIM
35' Galatasaray penaltı kazandı. Kerem penaltıyı pas olarak kullandı. Icardi ise topu auta attı
30' Mauro Icardi uzun topla Tete'yi buluşturmak istedi ancak David Jensen pozisyonu engelledi.
29' Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
28' Torreira'nın ayağa kalkmasıyla oyun tekrardan hareketlendi.
22' Galatasaray rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.
21' Galatasaray yine gole yaklaştı. Angelino'nun ortasında Tete'nin kafa vuruşu Jensen'de kaldı.
20' Galatasaray gole yaklaştı. Mertens'in pasında Tete ceza sahası içinde vuruşu yapamadan Ali Yaşar araya girdi ve topu kornere gönderdi.
15' İstanbulspor gole yaklaştı. Djakaridja Traore'nin şutunu Muslera çıkardı.
10' Alassane Ndao, Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruş verdi.
9' Torreira, Djakaridja Traore'nin müdahalesiyle yerde kaldı hakem serbest vuruşu verdi.
8' İstanbulspor kontra atağa çıkmak istedi ancak Sacha Boey atağı kesti.
7' Galatasaray gole yaklaştı. Mertens'in ceza sahası dışından çektiği şut üst direkten geri döndü.
5' Mauro Icardi ara pasıyla Tete'yi kaçırmak istedi ancak savunma araya girmeyi başardı.
2' Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunu kaleci Jensen kornere çeldi.
1' Maç başladı.
Maçın poziyonlarını beiNSport üzerinden izleyebilirsiniz.