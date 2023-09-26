Icardi-Kerem paslaşmalı penaltı İZLE!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Galatasaray, İstanbulspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başladı. Maçta Galatasaray penaltı kazandı. Peki, İcardi-Kerem paslaşmalı penaltı izleme linki var mı?