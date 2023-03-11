Sporseverlerin gündeminde Icardi Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Sorusu yer alıyor ve bu akşam oynanacak olan karşılaşmaya dair detaylar merak konusu oluyor. Peki, Icardi Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Icardi kadroda mı, değil mi? Galatasaray- Kasımpaşa maçında Icardi var mı?

Icardi Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Sorusu, karşılaşmaya saatler kala futbolseverler ve taraftarlar tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Galatasaray- Kasımpaşa maçında Icardi var mı? Peki, Icardi Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Icardi kadroda mı, değil mi? Galatasaray- Kasımpaşa maçında Icardi var mı?

ICARDİ KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmada yer alacak olan Galatasaray takımının ilk 11 kadrosu İnstagram hesabı üzerinden taraftarlar ile birlikte paylaşıldı. Buna göre oynanacak olan karşılaşmada Mauro Icardi'de yer alacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

11 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray- Kasımpaşa karşılaşması saat 19:00'da İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Galatasaray- Kasımpaşa karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.