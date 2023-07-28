İcardi karşılamaya kaç kişi geldi? İcardi havalimanı rekoru kırıldı mı?
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Süper Lig devi Galatasaray, taraftarın büyük bir heyecanla beklediği Mauro Icardi için resmi açıklamayı yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Arjantinli golcünün transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi. Peki, İcardi karşılamaya kaç kişi geldi? İcardi havalimanı rekoru kırıldı mı?
Galatasaray, yıldız futbolcu Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmılılar önümüzdeki günlerde Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. İcardi karşılamaya kaç kişi geldi?
UÇAĞI YOLDA
Mauro Icardi, ailesi ile birlikte bu gece 00.00 sularında İstanbul'a gelecek. Arjantinli golcü, pazar günü diğer yeni transferle birlikte Rams Park'ta imza törenine katılacak. Golcü yıldız, Galatasaray'a 3 yıllık imza atacak.
İCARDİ KARŞILAMAYA KAÇ KİŞİ GELDİ?
Henüz karşılama törenine dair sayısal bilgiler paylaşılmadı.