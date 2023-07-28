İcardi karşılamaya kaç kişi geldi? İcardi havalimanı rekoru kırıldı mı?

Süper Lig devi Galatasaray, taraftarın büyük bir heyecanla beklediği Mauro Icardi için resmi açıklamayı yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Arjantinli golcünün transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi. Peki, İcardi karşılamaya kaç kişi geldi? İcardi havalimanı rekoru kırıldı mı?