Galatasaray spor kulübü tarafından sosyal medya platformları üzerinde duyurulan karşılama töreni nedeniyle Icardi karşılama ne zaman, saat kaçta? Sorusu merak edilmekte. Peki, Icardi karşılama ne zaman, saat kaçta? Havalimanı Icardi karşılama nerede olacak?

Icardi karşılama ne zaman, saat kaçta? Sorusu, Galatasaray spor kulübü tarafından yapılan duyuru ile birlikte en çok merak edilenler arasında yer aldı. Paylaşımda karşılama etkinliği yapılacağını belirten kulübün tarafları konu hakkında araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Icardi karşılama ne zaman, saat kaçta? Havalimanı Icardi karşılama nerede olacak?

ICARDİ KARŞILAMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Etkinlik saati hakkında henüz net bir bilgi bulunmasa da yapılan paylaşım ile birlikte etkinliğin Pazar günü yapılacağı biliniyor.

Galatasaray spor kulübü tarafından yapılan paylaşımın detayları şu şekilde oldu;

HAYDİ BÜYÜK GALATASARAY TARAFTARI, PAZAR GÜNÜ RAMS PARK'A!

Yıldızların, şanlı Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından Futbol A Takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız!