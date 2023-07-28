Icardi karşılama canlı yayın izle! Icardi uçağı indi mi, karşılama hangi kanalda?
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Uzun süredir transferi beklenen Mauro Icardi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Icardi karşılama canlı yayın izle! Icardi uçağı indi mi, karşılama hangi kanalda?
Galatasaray'da taraftarların büyük coşkuyla karşılama yapacağı Mauro Icardi'nin geliş tarihi yaklaşıyor. Peki , Icardi karşılama canlı yayın izle! Icardi uçağı indi mi, karşılama hangi kanalda?
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali - Yeşilköy
Saat: 00:00
Ünlü topçu Icardi'nin uçağı Buenos Aires havalimanından ayrıldı ve İstanbul'a doğru yola çıktı. Futbolseverler FlightRadar internet sitesi üzerinden uçağı takip edebilmektedir.
Icardi'nin İstanbul'a gelişini tüm spor kanallarından anlık olarak takip edebilirsiniz.