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Icardi Karagümrük maçında oynayacak mı? Icardi Karagümrük maçında var mı, yok mu?

Icardi Karagümrük maçında oynayacak mı? Icardi Karagümrük maçında var mı, yok mu?

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Alanyaspor maçının ikinci yarısında arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyundan çıkan Mauro Icardi'nin Karagümrük maçında oynayıp oynamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de 31. haftada oynanacak olan Galatasaray - Karagümrük maçının detayları merak edilirken Icardi Karagümrük maçında oynayacak mı? Icardi Karagümrük maçında var mı, yok mu? soruları aratıldı.

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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladıGalatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Lider Galatasaray, ligin 31'inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. 23 Nisan pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak maç öncesinde sarı-kırmızılı takımda Icardi'nin maçta oynayıp oynamayacağı Galatasaray taraftarının merak ettikleri arasında yer alıyor. Arama motorlarında Icardi Karagümrük maçında oynayacak mı? Icardi Karagümrük maçında var mı, yok mu? soruları aratıldı.

ICARDİ KARAGÜMRÜK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Alanyaspor maçının ikinci yarısında arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyundan çıkan Mauro Icardi'nin Karagümrük maçında oynayıp oynamayacağı teknik heyetin yapacağı toplantının ardından belli olacak. Galatasaray'ın Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ettiği Süper Lig maçının devre arasında tedbir amaçlı olarak oyundan çıkarılan Arjantinli golcünün, teknik ekip ve sağlık heyetinin toplantısından sonra Karagümrük karşısında oynayıp oynamayacağı belli olacak. Özellikle büyük maçlarda adından söz ettiren Mauro Icardi, sarı kırmızılı formayla 19 maça çıktı. Yıldız isim bu maçlarda 14 gol ve 8 asist kaydetti.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Fatih Karagümrük Mauro Icardi Galatasaray Futbol Gündem Spor Haberler

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