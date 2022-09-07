Galatasaray, bu sezon transfer başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi renklerine bağladı. Peki, Icardi KAP Bildirimi! Galatasay Icardi KAP bildirimi geldi mi?

Icardi KAP Bildirimi! Galatasaray, bu sezon transfer başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi renklerine bağladı. Peki, Icardi KAP Bildirimi! Galatasay Icardi KAP bildirimi geldi mi? İşte detaylar...

ICARDI KAP BİLDİRİMİ

Galatasaray, Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü golcünün kiralık olarak transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

GALATASARAY'DA KİRALIK OLARAK FORMA GİYECEK

Galatasaray, Icardi için KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

MAURO ICARDI GALATASARAY'DA

Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Mauro Icardi transferinin fitilini yaktı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcüyü 1 yıllığına kadrosuna katarken transferin şartları da ortaya çıktı.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Sporx'in L'Equipe'den aktardığı habere göre, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transfer için anlaşma sağladığı ve sözleşmede satın alma opsiyonunun yer almadığı belirtildi.

GECE İSTANBUL'A GELİYOR

Arjantinli golcünün 8.2 milyon euroluk yıllık ücretinin yüzde 60'lık kısmının Fransız devi tarafından karşılanacağı aktarıldı. Mauro Icardi, bu gece 00.00 sularında transfer sürecini tamamlamak adına İstanbul'a inecek.