Icardi KAP Bildirimi! Galatasay Icardi KAP bildirimi geldi mi?
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Galatasaray, bu sezon transfer başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi renklerine bağladı. Peki, Icardi KAP Bildirimi! Galatasay Icardi KAP bildirimi geldi mi?
Icardi KAP Bildirimi! Galatasaray, bu sezon transfer başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi renklerine bağladı. Peki, Icardi KAP Bildirimi! Galatasay Icardi KAP bildirimi geldi mi? İşte detaylar...
Galatasaray, Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü golcünün kiralık olarak transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Icardi için KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Mauro Icardi transferinin fitilini yaktı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcüyü 1 yıllığına kadrosuna katarken transferin şartları da ortaya çıktı.
Sporx'in L'Equipe'den aktardığı habere göre, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transfer için anlaşma sağladığı ve sözleşmede satın alma opsiyonunun yer almadığı belirtildi.
Arjantinli golcünün 8.2 milyon euroluk yıllık ücretinin yüzde 60'lık kısmının Fransız devi tarafından karşılanacağı aktarıldı. Mauro Icardi, bu gece 00.00 sularında transfer sürecini tamamlamak adına İstanbul'a inecek.