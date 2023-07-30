Galatasaray, Mauro Icardi ile yaptığı anlaşmanın detaylarını paylaştı. Yapılan anlaşmanın ardından gündeme gelen ve merak edilmekte olan sorulardan bir tanesi de Icardi kaç sezon anlaştı? Sorusu oldu. Peki, Icardi kaç sezon anlaştı? Icardi Galatasaray'da ne kadar kalacak?

Icardi kaç sezon anlaştı? Sorusu, konu hakkında en çok merak edilmekte olan detaylardan bir tanesi. Arjantinli golcü Mauro Icardi transferinin maliyetini açıkladı. Kulüpten, KAP'a yapılan açıklamaya göre Icardi'nin bonservisi için Fransız kulübü PSG'ye 10 milyon euro ödenecek. Peki, Icardi kaç sezon anlaştı? Icardi Galatasaray'da ne kadar kalacak?

ICARDİ KAÇ SEZON ANLAŞTI?

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10 milyon Euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6 milyon Euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."