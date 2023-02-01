Galatasaray ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 22. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde olan sarı-kırmızılılar, İcardi'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor. Maç'ta 2-2'lik eşitlik var ve Galatasaray'ın 2 golü İCrdi'den geldi. Peki, İcardi kaç gol oldu? 2023 İcardi gol sayısı kaç?

İCARDİ KAÇ GOL OLDU?

İcardi Ümraniyespor'a attığı goller ile gol sayısını 8'e çıkardı.

İCARDİ KİMDİR?

Mauro Emanuel Icardi Rivero, Ligue 1 kulübü Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Süper Lig kulübü Galatasaray'da forvet olarak oynayan Arjantinli profesyonel futbolcudur.