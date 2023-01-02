Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Galatasaray Kulübü, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Futbolseverler ise Icardi iyileşti mi? Icardi bu hafta oynayacak mı? Icardi Ankaragücü maçında oynayacak mı? sorularını araştırıyor.

Icardi Ankaragücü maçında oynayacak mı? gündemde yer alıyor. Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray- Ankaragücü maçının detayları merak edilirken bir yandan da Icardi'nin Ankaragücü maçında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Peki, Icardi iyileşti mi? Icardi bu hafta oynayacak mı? Icardi Ankaragücü maçında oynayacak mı?

ICARDİ İYİLEŞTİ Mİ?

Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmesinin ardından forma giyemeyen Icardi'nin Süper Lig karşılaşması olan Galatasaray- Ankaragücü maçında oynamayacak. Henüz takım ile beraber antremanlara başlamayan yıldız futbolcunun tedavisi bir süre daha devam edecek.