Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray- İstanbulspor maçının detayları merak edilirken geçtiğimiz günlerde sakatlanan, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'nin sağlık durumu da merak ediliyor. Yapılan kontrollerin ardından Icardi'nin 2. derece kas hasarı ve zorlama teşhisi konulmuştu. Peki, Icardi İstanbulspor maçında oynayacak mı? Icardi İstanbulspor maçında var mı?

Galatasaray'ın oyuncusu olan Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından futbolseverler Icardi'nin Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray- İstanbulspor maçında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Arama motorlarında Icardi İstanbulspor maçında oynayacak mı? Icardi İstanbulspor maçında var mı? soruları aratılıyor.

ICARDİ İSTANBULSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?



Galatasaray takımının Icardi'nin sağlık durumu hakkındaki açıklaması şöyle;

"Futbolcumuz Mauro Icardi'nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Bunun üzerine İcardi'nin İstanbulspor maçına yetiştirilmek istendiği yönünde. Henüz Icardi'nin maçta forma giyip giymeyeceği belli değil.