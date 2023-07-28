Icardi imza töreni ne zaman, saat kaçta? 30 Temmuz Galatasaray imza töreni ücretli mi? Icardi Türkiye'ye ne zaman geliyor ve imza töreni ne zaman?

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Fransız devi PSG'den kiraladığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi bir kez daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giydiği 24 maçta 22 gol atarak ve 7 asist yaparak Galatasaray'ın 23. şampiyonluğuna büyük bir katkı sağlayan 30 yaşındaki yıldız oyuncu, Türkiye'ye dönüşü için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Icardi imza töreni ne zaman, saat kaçta? 30 Temmuz Galatasaray imza töreni ücretli mi? Icardi Türkiye'ye ne zaman geliyor?

Galatasaray camiası, Icardi'nin tekrar sarı kırmızılı formayı giyecek olmasıyla birlikte büyük heyecan içinde. Takımın başarılı performansına katkı sağlaması ve Süper Lig'de gösterdiği etkileyici performansı ile futbolseverlerin beklentisi büyüktür. Peki, Icardi imza töreni ne zaman, saat kaçta? 30 Temmuz Galatasaray imza töreni ücretli mi? Mauro Icardi Türkiye'ye ne zaman geliyor ve imza töreni ne zaman?

ICARDİ İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yle 3 yıllık anlaşma imzaladı. Sarı-kırmızılılar, PSG ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Şimdi ise gözler Icardi'nin İstanbul'a geleceği tarihe çevrildi. Sarı-kırmızılı takımın yollarını gözlediği Mauro Icardi transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldızın, cuma akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray kulübü attığı bir tweetle Icardi'nin gelişini müjdeledi.