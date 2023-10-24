Icardi ilk 11'de mi? Icardi Bayern Münih maçında oynuyor mu?
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Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maç kapsamında Galatasaray ve Bayern Münih bugün karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maçta İcardi yer alacak mı merak konusu oldu. Bu akşam gerçekleşecek Galatasaray ile Bayern Münih maçının kadrosu araştırılmaktadır. Peki, Icardi ilk 11'de mi? Icardi Bayern Münih maçında oynuyor mu?
Galatasaray ve Bayern Münih arasında bugün oynanacak olan maçta Icardi'nin durumu merak ediliyor. Galatasaray'ın maç kadrosunda Icardi'nin olup olmayacağı araştırılmaktadır. Peki, Icardi ilk 11'de mi? Icardi Bayern Münih maçında oynuyor mu? İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Saat 19.45'te başlayacak mücadelede Mauro Icardi'nin forma giyip giymeyeceği maç saati belli olacak. Okan Buruk, Arjantinli golcünün oynamaması durumunda formayı Barış Alper Yılmaz'a verecek.
Icardi ila ilgili son karar henüz verilmedi.
Galatasaray : Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Barış Alper Yılmaz
Bayern Münih : Ulreich, Laimer, De Ligt, Kim, Davies, Kimmich, Müller, Sane, Musiala, Coman, Kane
Icardi ilk 11'de yer alıyor.