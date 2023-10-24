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Icardi ilk 11'de mi? Icardi Bayern Münih maçında oynuyor mu?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maç kapsamında Galatasaray ve Bayern Münih bugün karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maçta İcardi yer alacak mı merak konusu oldu. Bu akşam gerçekleşecek Galatasaray ile Bayern Münih maçının kadrosu araştırılmaktadır. Peki, Icardi ilk 11'de mi? Icardi Bayern Münih maçında oynuyor mu?