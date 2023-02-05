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Icardi ilk 11'de mi? Galatasaray-Trabzonspor maçında ilk 11 belli oldu mu?

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Icardi ilk 11'de mi ve Galatasaray-Trabzonspor maçında ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Icardi ilk 11'de mi ve Galatasaray-Trabzonspor maçında ilk 11 belli oldu mu soruları gündeme geliyor. Peki, Icardi ilk 11'de mi? Galatasaray-Trabzonspor maçında ilk 11 belli oldu mu?

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Icardi ilk 11'de mi ve Galatasaray- Trabzonspor maçında ilk 11 belli oldu mu soruları gündeme geliyor.Liderlik koltuğunda oturan veligde oynadığı son 11 maçtan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u devirmesi durumunda Süper Lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Icardi ilk 11'de mi ve Galatasaray-Trabzonspor maçında ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Icardi ilk 11'de mi? Galatasaray-Trabzonspor maçında ilk 11 belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

ICARDI İLK 11'DE Mİ?

Galatasaray'da derbi karşılaşması öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor'da ise Bruno Peres, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Edin Visca maç kadrosunda yer almayacak. Ayrıca transferi için Al Sharjah ile anlaşma sağlanan Djaniny de maç kadrosundan çıkartıldı. Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında Icardi ilk 11'de yer alıyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Sergio Oliveira, Torreira, Mertens, Barış, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Lahtimi, Trezeguet, Maxi Gomez

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Mauro Icardi Trabzonspor Galatasaray Gündem Spor Haberler

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