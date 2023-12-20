Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara Icardi hakkında açıklamalarda bulundu. Nara kendisinin bir zamanlar Icardi'yi kıskandığını, Icardi'nin ise hala kıskanç olduğunu söyledi. Icardi'yi artık kıskanmadığın söylemesi üzerine Wanda Nara artık Icardi'yi sevmiyor mu, ayrılacaklar mı yorumları yapıldı. Peki, Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu?

Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu? Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara Icardi hakkında açıklamalarda bulundu. Nara kendisinin bir zamanlar Icardi'yi kıskandığını, Icardi'nin ise hala kıskanç olduğunu söyledi. Icardi'yi artık kıskanmadığın söylemesi üzerine Wanda Nara artık Icardi'yi sevmiyor mu, ayrılacaklar mı yorumları yapıldı. Peki, Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu? Detaylar...

ICARDI İLE WANDA NARA AYRILIYOR MU?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara Icardi hakkında açıklamalarda bulundu. Icardi'yi kıskanmadığını söyleyen Nara, "Eskiden Mauro'yu çok kıskanıyordum ama aradan 10 yıl geçti, artık kıskanmıyorum. Ama Mauro bana kıyasla biraz daha kıskanç" ifadelerini kullandı.

Icardi ile Wanda Nara'nın bu sözlerinin ardından ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak ikilinin bu yönde bir açıklaması bulunmamaktadır.

WANDA NARA NE DEDİ?

Icardi'nin kıskanç olduğunu söyleyen Wanda, "Eskiden Mauro'yu çok kıskanıyordum ama aradan 10 yıl geçti, artık kıskanmıyorum. Hatta çoğu zaman seksi fotoğraflarını çekip, paylaşmasını söyleyen ben oluyorum. Ama Mauro bana kıyasla biraz daha kıskanç. Bu çağda on yıldır birlikte olmak eskisinden farklı, işlerimiz yüzünden kolay değil" dedi.

WANDA NARA KİMDİR?

Wanda Nara 10 Aralık 1986 doğumlu, Arjantinli model, televizyon sunucusu ve futbol menajeridir.

Nara, 28 Mayıs 2008'den 6 Kasım 2013'e kadar Maxi López ile evli kaldı; Nara ve López, López'in onu aldatmakla suçlamasının ardından boşandı. López ve Nara'nın üç oğlu var: Valentino Gastón López Nara (25 Ocak 2009 doğumlu), Constantino López Nara (18 Aralık 2010 doğumlu) ve Benedicto López Nara (20 Şubat 2012 doğumlu); Boşandıktan kısa bir süre sonra Nara, oğullarıyla birlikte Buenos Aires'e dönmek için İtalya'dan ayrıldı ve Mauro Icardi ile bir ilişki kurdu.

Icardi, Nara'yı López ile olan arkadaşlığı sırasında 2012-13 Serie A sırasında aynı takımda oynadıkları sırada tanıyordu. Nisan 2014'te Lopez'in Sampdoria'sı ile Icardi'nin Inter'i arasındaki Serie A maçında López, Icardi'nin elini sıkmayı reddetti ve uluslararası basın maçı Wanda Derby olarak adlandırdı. Nara ve Icardi daha sonra 27 Mayıs 2014 tarihinde Nara'nın ilk kocası López'den (6 Kasım 2013'te duyurulan) boşanmasından kısa bir süre sonra evlendi. López, Nisan 2016'dabir Serie A maçında elini sıkmayı reddederek Wanda Derby'nin hikâyesini tekrarladı. Nara ve Icardi'nin iki kızı var, Francesca Icardi Nara (19 Ocak 2015 doğumlu)ve Isabella Icardi Nara (27 Ekim 2016 doğumlu). Nara ayrıca Icardi'nin futbol menajeridir.

16 Ekim 2021'de Nara, Instagram hikâyesine kocası Icardi'ye yönelik olduğu anlaşılan bir mesaj yazdı. Mesajda birinin "bir fahişe için başka bir aileyi mahvettiği " yazıyordu. Ertesi gün, beş çocuğuyla birlikte 2019 yılına kadar ailenin eski evi olan Milano'ya gitmek üzere Paris'ten ayrıldı. Daha sonra iki eş barıştı, Nara ve beş çocuğu Icardi ile yaşamak için geri döndü. Ancak Nara, yaklaşık bir yıl sonra 22 Eylül 2022'de Instagram Stories'de evliliklerinin sona erdiğini duyurdu. İki ay sonra Nara ve Icardi tekrar bir araya geldiler ve bir ay sonra tekrar ayrıldılar. Tekrar ilişkileri 2023'te başka bir barışmayla devam etti.