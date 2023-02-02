Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Ebru Şancı, Hadise ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile birlikte olduğunu ileri sürdü. Gündemde olan isim Icardi hakkında çıkan iddialar ise merak edildi. Peki, Icardi ile Hadise sevgili mi? Icardi sevgilisi kim?

Geçtiğimiz sene eylül ayında Mehmet Dinçerler ile tek celsede boşanan 37 yaşındaki Hadise'nin yeni bir ilişkiye yelken açtığı ileri sürüldü. Gündemde olan Icardi ile başarılı sanatçı Hadise hakkında çıkan iddiaların ardından ise Icardi ile Hadise sevgili mi? Icardi sevgilisi kim? soruları aratıldı.

ICARDİ İLE HADİSE SEVGİLİ Mİ?

Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Ebru Şancı, Hadise ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile birlikte olduğunu ileri sürdü. Hadise'nin Icardi'den hoşlandığını ve tanışmak için yakın markaja aldığını söyleyen Şancı, "Hadise normalde maça giden biri değildir ama dün akşam Galatasaray maçına gitti. Yakında herkes duyar" dedi. Canlı yayında Hadise ve Icardi arasındaki yakınlığı bir hafta önce öğrendiğini söyleyen Şancı, "Galatasaraylı bir futbolcunun eşinden öğrendim ve çok net bir şekilde söyledi. Hadise geçen haftalarda yakınlarına Icardi'den elektrik aldığını ve hoşlandığını söylemiş. Hadise tanışmak için Icardi'yi markaja almıştı dün de Galatasaray maçına gitti, normalde gitmez. Hadise'nin maça gittiği kişi de Mertens'in eşi. Icardi de Hadise de çapkınlığıyla bilinen isimler. Wanda Nara ile evliliğinden 3 çocuğu var. Biz şimdiden söyleyelim yakında duyulur zaten" dedi.