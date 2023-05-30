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Icardi hangi dili konuşuyor? Arjantin hangi dili konuşuyor?

Icardi hangi dili konuşuyor? Arjantin hangi dili konuşuyor?

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, şampiyonluğu garantiledikleri maçtan sonra duyguları ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Dünya yıldızının sözleri dikkat çekerken aynı zamanda Icardi hangi dili konuşuyor? Arjantin hangi dili konuşuyor merak edildi.

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Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 4-1 yendiği maçta 2 gol atan ve şampiyonluğun gelmesinde büyük rol oynayan Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından duygularını paylaştı. Peki, Icardi hangi dili konuşuyor? Arjantin hangi dili konuşuyor?

ICARDİ HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

İspanyolca ya da Kastilya dili, Romen dillerinden biri. Kökeni İspanya'nın Kastilya bölgesine dayanır. 480 milyona yakın kişinin ana dili olarak konuştuğu İspanyolca, ana dil olarak Çinceden sonra en çok konuşulan ikinci dildir.

İspanyolca, Arjantin'in de resmi dilidir.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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