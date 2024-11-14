Icardi gözaltına mı alındı? Icardi Arjantin'de neden gözaltına alındı?

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'nin Arjantin'de gözaltına alındığı iddiası gündeme geliyor. Birçok kişi Icardi'nin gözaltına alınıp alınmadığını merak ediyor. Wanda Nara ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Icardi'nin yarın hakim karşısına çıkacağı iddia ediliyordu. Galatasaray Resmi X hesabından açıklama yapıldı. Peki, Icardi gözaltına mı alındı? Icardi Arjantin'de neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

ICARDI GÖZALTINA MI ALINDI?

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Samsunspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Mauro Icardi, ardından Pazartesi günü özel bir uçakla Buenos Aires'e uçtu. Kızlarını da yanına alan yıldız oyuncu direkt olarak Wanda Nara'nın yaşadığı Avenida Del Libertador'daki eve gitti.

İkilinin burada tartıştıkları özellikle Wanda Nara'nın hamile olduğu yönünde çıkan haberlere Mauro Icardi'nin çok sinirlendiği ve tepki gösterdiği iddia edildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Resmi X hesabından yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur.' ifadeleri kullanıldı.