ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Antalyaspor- Galatasaray karşılaşmasında Icardi'nin attığı goller merak ediliyor. Futbol severler, Icardi'nin attığı golleri izlemek istiyor. Peki, Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı?

ICARDI GOLERİ İZLE

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendi.

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