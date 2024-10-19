ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı?
Antalyaspor ve Galatasaray arasında oynanan maçta Icardi'nin attığı goller merak konusu oldu. Icardi'nin kaç gol attığı ve bu gollerin izleme linki futbol severler tarafından sorgulanıyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Antalyaspor- Galatasaray karşılaşmasında Icardi'nin attığı goller merak ediliyor. Futbol severler, Icardi'nin attığı golleri izlemek istiyor. Peki, Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı?
ICARDI GOLERİ İZLE
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendi.