Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi'nin İtalya'da oynama isteği sebebiyle hayal kırıklığı yaşıyor. Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli golcünün kalıcı olarak formayı giymesi mali problemler ve oyuncunun tavrı nedeniyle hayli zorlaştı. Peki, İcardi gidiyor mu? Mauro İcardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray, oyuncunun tavrı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Milan'ın kanca attığı Arjantinli golcü, yeniden İtalya'da top koşturmak istiyor. İcardi gidiyor mu? Mauro İcardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

İCARDİ GİDİYOR MU?

,İtalya Serie A'nın dev kulübü Milan, Arjantinli golcüyü radarına aldı. Sarı-Kırmızılılar'da küllerinden doğan 30 yaşındaki forvetin arzusu ise yeniden İtalya'da boy göstermek.

Bonservis ve yüksek maaşı maaş problemini aşmaya çalışan Galatasaray, Icardi'nin de tavrını değiştirmek zorunda. Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan futbolcunun takımdan ayrılması Galatasaray'daki transfer planlamasını derinden etkileyecek.

Bu sezon ligde 12 maçta forma giyen Icardi, 9 kez ağları sarsıp 6 asist üretti. Attığı şık gollerin yanı sıra takım arkadaşlarını da besleyen yıldız forvet, hücumu hattının en önemli parçası haline geldi.