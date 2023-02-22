Sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray, oyuncunun tavrı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Taraftarların gözdesi olan oyuncunun son durumu ise merak ediliyor. Peki, Icardi gidiyor mu? Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi'nin İtalya'da oynama isteği sebebiyle hayal kırıklığı yaşıyor. Geldiği günden beri büyük ilgi gören futbolcunun Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı ise merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Icardi gidiyor mu? Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

ICARDİ GİDİYOR MU?

Sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray, oyuncunun tavrı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Milan'ın kanca attığı Arjantinli golcü, yeniden İtalya'da top koşturmak istiyor. İtalya Serie A'nın dev kulübü Milan, Arjantinli golcüyü radarına aldı. Sarı-Kırmızılılar'da küllerinden doğan 30 yaşındaki forvetin arzusu ise yeniden İtalya'da boy göstermek. Bonservis ve yüksek maaşı maaş problemini aşmaya çalışan Galatasaray, Icardi'nin de tavrını değiştirmek zorunda. Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan futbolcunun takımdan ayrılması Galatasaray'daki transfer planlamasını derinden etkileyecek.

12 MAÇTA 15 GOLE KATKI

Bu sezon ligde 12 maçta forma giyen Icardi, 9 kez ağları sarsıp 6 asist üretti. Attığı şık gollerin yanı sıra takım arkadaşlarını da besleyen yıldız forvet, hücumu hattının en önemli parçası haline geldi.