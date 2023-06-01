Dört gözle Mauro Icardi'nin bonservisinin alınmasını bekleyen Galatasaray taraftarının kafası, Arjantinli golcünün eşi ve menajeri Wanda Nara'nın paylaşımıyla karıştı. Peki, İcardi gidecek mi, kalacak mı? Wanda Nara ne dedi?

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılacağını işaret eden bir paylaşımda bulundu. "Galatasaray'ı sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız" diyen Nara yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız." dedi. İcardi gidecek mi, kalacak mı? Wanda Nara ne dedi?

İCARDİ GİDECEK Mİ, KALACAK MI?

Veda gibi bir paylaşımda bulunan Wanda Nara yaptığı açıklamada, "Tüm Galatasaray taraftarlarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum.

İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız." ifadelerini kullandı.