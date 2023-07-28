Galatasaray, Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Icardi'nin uçağı nerede, İstanbul'a indi mi merak ediliyordu. İşte Icardi geldi mi? Icardi İstanbul'a geldi mi, uçak indi mi? Galatasaray Icardi transferinde son durum!

Son Dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Icardi geldi mi? Galatasaray, Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Icardi'nin uçağı nerede, İstanbul'a indi mi merak ediliyordu. İşte Icardi geldi mi? Icardi İstanbul'a geldi mi, uçak indi mi? Galatasaray Icardi transferinde son durum detayları haberimizde...

ICARDI GELDİ Mİ?

Galatasaray, yıldız futbolcu Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmılılar önümüzdeki günlerde Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

ICARDI'NİN UÇAĞI NEREDE?

Mauro Icardi, ailesi ile birlikte bu gece 00.00 sularında İstanbul'a gelecek. Arjantinli golcü, pazar günü diğer yeni transferle birlikte Rams Park'ta imza törenine katılacak. Golcü yıldız, Galatasaray'a 3 yıllık imza atacak.