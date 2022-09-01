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Icardi Galatasaray transferi son durum! Icardi Galatasaray'a geldi mi? Mauro Icardi Galatasaray'da mı?

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Icardi Galatasaray transferi son durum! Icardi Galatasaray'a geldi mi? Mauro Icardi Galatasaray'da mı?

Mertens, Torreira ve Seferovic gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain forması giyen Mauro Icardi transferinde mutlu sona çok yakın. Mauro Icardi Galatasaray transferi son durum! icardi Galatasaray'a geldi mi?

Icardi Galatasaray transferi son durum merak ediliyor. Mertens, Torreira ve Seferovic gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain forması giyen Mauro Icardi transferinde mutlu sona çok yakın. Mauro Icardi Galatasaray transferi son durum! Icardi Galatasaray'a geldi mi? İşte detaylar...

Galatasaray uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Paris Saint-Germain'in yıldız golcü Mauro Icardi ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcuya yıllık 3 milyon euro maaş ve 1 milyon euro başarı bonusu vermesi bekleniyor. Fransız ekibinin transfere onay vermesi halinde Icardi, Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atacak.

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Mauro Icardi transferi için futbolcu ve kulübü Paris Saint-Germain ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Fransız ekibi, Arjantinli golcünün 8 milyon euroluk maaşının 5 milyonluk kısmını ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.

Icardi Galatasaray transferi son durum! Icardi Galatasaray'a geldi mi?

Galatasaray'ın ise 29 yaşındaki santrfora yıllık 3 milyon euro maaş ve 1 milyon euro başarı bonusu vermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Icardi'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunmama ihtimali de oldukça yüksek.

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Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Mauro Icardi Galatasaray Gündem Spor Haberler

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