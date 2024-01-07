İcardi Galatasaray - Konyaspor maçında oynayacak mı? İcardi Konyaspor maçında oynuyor mu, kadroda var mı?

İcardi Galatasaray - Konyaspor maçında oynayacak mı? Sorusu, maç saatinin yaklaşmasının ardından birçok taraftar tarafından arama motorlarında araştırılmakta. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın evinde mücadele edeceği Konyaspor ile ligde 45. kez karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Konyaspor ile mücadele edecek. Peki, İcardi Galatasaray - Konyaspor maçında oynayacak mı? İcardi Konyaspor maçında oynuyor mu, kadroda var mı?

İCARDİ GALATASARAY - KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verildi. Icardi, Konyaspor müsabakasında oynamayacak. Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın da sakatlığı devam ediyor.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Konyaspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

07 Ocak 2024 tarihinde Galatasaray ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Türkiye'de Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maç, 07 Ocak Pazar günü saat 19:00'de başlayacak ve İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacaktır.